В Ярославской области весной откроется фельдшерско-акушерский пункт
Стационарный фельдшерско-акушерский пункт будет открыт в селе Богородском Мышкинского района. Уже завершаются внутренние работы и монтируется электрооборудование. Весной начнётся обустройство территории вокруг здания, а после этого медицинское учреждение начнёт свою работу.
– В этом году у нас в планах открытие трех стационарных фельдшерско-акушерских пунктов, – поделился директор областного департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев.
Для того, чтобы эта задумка реализовалась, потребовалось 15 миллионов рублей. Эти деньги были выделены из резервного фонда Правительства России. Ещё два ФАПа откроются в деревне Белкино под Ярославлем и в селе Заозерье Угличского района. В каждом пункте будут необходимая медицинская аппаратура – электрокардиографы, дефибрилляторы, а также портативные анализаторы.
Каждый ФАП представляет собой блочную конструкцию из восьми специальных контейнеров. В помещении есть отопление, канализация и свет. В Богородском селе и Заозерье площадь помещения составит более 100 квадратных метров, а в Белкино чуть меньше – 80 квадратных метров. Для малоподвижных групп населения в пунктах предусмотрен пандус.
– ФАП будет обслуживать около 300 человек, – поделился главный врач Мышкинской ЦРБ Сергей Сычиков.
В штате будут санитарка и фельдшер, а из районных больниц планируются визиты узких специалистов и лаборантов.