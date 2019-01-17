2019-01-17T19:12:23+03:00
Общество

В Ярославской области весной откроется фельдшерско-акушерский пункт

Там будут работать фельдшер и санитарка, а из районных больниц в села приедут узкие специалисты и лаборанты
Екатерина РЯБЦЕВА
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Стационарный фельдшерско-акушерский пункт будет открыт в селе Богородском Мышкинского района. Уже завершаются внутренние работы и монтируется электрооборудование. Весной начнётся обустройство территории вокруг здания, а после этого медицинское учреждение начнёт свою работу.

– В этом году у нас в планах открытие трех стационарных фельдшерско-акушерских пунктов, – поделился директор областного департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев.

Для того, чтобы эта задумка реализовалась, потребовалось 15 миллионов рублей. Эти деньги были выделены из резервного фонда Правительства России. Ещё два ФАПа откроются в деревне Белкино под Ярославлем и в селе Заозерье Угличского района. В каждом пункте будут необходимая медицинская аппаратура – электрокардиографы, дефибрилляторы, а также портативные анализаторы.

Каждый ФАП представляет собой блочную конструкцию из восьми специальных контейнеров. В помещении есть отопление, канализация и свет. В Богородском селе и Заозерье площадь помещения составит более 100 квадратных метров, а в Белкино чуть меньше – 80 квадратных метров. Для малоподвижных групп населения в пунктах предусмотрен пандус.

– ФАП будет обслуживать около 300 человек, – поделился главный врач Мышкинской ЦРБ Сергей Сычиков.

В штате будут санитарка и фельдшер, а из районных больниц планируются визиты узких специалистов и лаборантов.

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