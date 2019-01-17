2019-01-17T18:33:16+03:00
Общество

В ярославском УФСИН прошла экскурсия для детей

Мероприятие было приурочено к 20-летию организации
Полина ЗАЙЦЕВА
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В ярославском УФСИН прошла экскурсия для детей.В ярославском УФСИН прошла экскурсия для детей.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле 17 января состоялась экскурсия для детей сотрудников Федерального казённого учреждения «Управление по конвоированию Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области», приуроченная к 20-летию организации, которое состоится 18 января. Ребятам показали спортивный зал, оборудованный лазерным электронным тиром, где каждому желающему представилась возможность пострелять из пистолета Макарова. Также ребята стали свидетелями тренировки по борьбе и смогли изнутри увидеть служебные машины, в которых перевозят преступников.

- Подобные экскурсии стали для нашей организации традиционными. В рамках профориентации к нам приходят школьники и студенты колледжей, - рассказала начальник отдела кадров и работы с личным составом ФКУ УК УФСИН России по Ярославской области Марина Соколова. - Помимо этого, к нам в гости приходят воспитанники детских домов. Для них мы обычно устраиваем спортивные соревнования.

Самым трогательным моментом экскурсии стало общение детей со служебными собаками. Овчарки, которые являются победителями различных всероссийских соревнований, продемонстрировали различные навыки. Детям удалось посмотреть, как животные ищут запрещенные вещества и ловят преступников, ну и конечно, погладить каждого четвероногого.

Самым трогательным моментом экскурсии стало общение детей со служебными собаками. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Самым трогательным моментом экскурсии стало общение детей со служебными собаками.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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