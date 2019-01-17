2019-01-17T18:19:15+03:00
Общество

Вместо армии ярославские призывники могут отслужить в Росгвардии

В ведомстве рассказали, какие сотрудники им нужны и сколько им готовы платить
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Управление Росгвардии по Ярославской области объявило о наборе новых сотрудников. Нам стало известно о самых горячих вакансиях ведомства. В частности, в ярославскую Росгвардию требуется начальник инспекции пожарной безопасности (зарплата от 35 тысяч рублей), врач (зарплата от 32 тысяч рублей), повар (зарплата от 19 тысяч рублей), стрелки (зарплата от 18 тысяч рублей).

Кроме того, Росгвардия приглашает призывников вместо срочной службы в армии пройти у них службу по контракту в течение двух лет.

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