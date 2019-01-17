Ярославский «бронепоезд» в Шанхае «раздраконил» красных «драконов»

СЕГОДНЯ 17:49 2019-01-17T17:49:00+03:00

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Если в предыдущем туре ярославцам еще приходилось испытывать последствия адаптации к смене часовых поясов, то игра в Китае уже была без всех этих помех, что быстро отразилось на табло. Правда, сначала надо отметить, что домашние игры «Кунь Лунь» проводит в практически пустом дворце спорта при паре сотен зрителей, а это как-то не вяжется с популярностью хоккея. Мало того, команды КХЛ уже отвыкли от пустых трибун, при которых игрокам как-то неуютно. Можно даже спросить, а нужен ли этот клуб для КХЛ?

Что до игры, то наставник ярославского «бронепоезда» озадачил соперников своим неожиданным ходом на последнем рубеже. В «рамке» вместо отменно играющего в сезоне Ильи Коновалова появился совсем юный Даниил Исаев. Это можно даже считать как ход тренерского штаба по укреплению готовности команды в защите своих ворот. И ребята, надо признать, не подвели. Дебютант, хотя и не заработал «сухарь», но «рамку» перекрыл надежно, показав заодно, что свято место пусто не бывает. Результат матча был обеспечен еще до первого перерыва. Активность хозяев довольно четко нейтрализовывалась ярославцами еще до синей линии, без каких-либо острых моментов для Исаева. На исходе 9-й минуты наскок китайских «красных драконов» был остановлен, последовал шикарный навес от Никиты Черепанова в чужую зону, где Григорий Денисенко и Денис Алексеев коротким перепасом организовали для последнего позицию под бросок – 1:0. Причем, команды играли «четыре на четыре». Пока «драконы приходили в чувство после нежданной оплеухи, как Михаил Афанасьев блеснул первым пасом в стиле Вячеслава Фетисова и вывел Артура Каюмова «один в ноль». Счет стал «два – ноль». Так отметил Артур свое возвращение в игру после дисквалификации. И уже гол в раздевалку организовал «драконам» наш главный бомбардир Андрей Локтионов, в меньшинстве мастерски умыкнувший шайбу на синей линии и .. «один в ноль», 3:0 - за пару секунд до сирены..

После этого вопрос о победителях отпал, перейдя в стадию мелких эпизодов без изменения общего положения. Отличился, например, Брендан Козун, которому удалось реализовать «лишнего» ровно в ту секунду, когда штраф закончился. Романтическое совпадение – сразу две «калитки» отворились, ворота и скамейка штрафников. Правда, в третьем периоде «драконы» все же огорчили нашего кипера, когда шайба с броска от синей линии как-то просочилась через настоящую толпу на «пятачке». Исаев увидел ее уже в воротах. Но последнее слово в матче все же осталось за «Бронепоездом». Даниил Апальков поддержал атаку Ильенко и завершил «раздраконивание» «Кунь Лунь» - «Локомотив» - 1:5(0:3;0:1;1:1)