На Ярославль надвигается метель: экстренное предупреждение от МЧС

СЕГОДНЯ 17:12 2019-01-17T17:12:34+03:00

В ближайшие часы по прогнозам синоптиков на город может обрушиться метель Фото: Роман Рыжиков

Сыпать будет всю ночь и весь день

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Ярославские спасатели, со ссылкой на синоптиков, сделали экстренное предупреждение: на регион надвигается сильная метель. Ожидается, что непогода обрушится на область уже сегодня вечером, 17 января. Сыпать будет с 18 часов всю ночь и весь завтрашний день. Правда, на 18 число обещают послабление: метель стихнет, будет идти небольшой мокрый снег. Но вот ветер ночью и утром будет достигать местами 17 метров в секунду.

МЧС прогнозирует чрезвычайные ситуации и много ДТП. Причиной тому могут стать снежные заносы, обрушения конструкций, сходы снега с крыш.