На Ярославль надвигается метель: экстренное предупреждение от МЧС
Сыпать будет всю ночь и весь день
В ближайшие часы по прогнозам синоптиков на город может обрушиться метельФото: Роман Рыжиков
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Ярославские спасатели, со ссылкой на синоптиков, сделали экстренное предупреждение: на регион надвигается сильная метель. Ожидается, что непогода обрушится на область уже сегодня вечером, 17 января. Сыпать будет с 18 часов всю ночь и весь завтрашний день. Правда, на 18 число обещают послабление: метель стихнет, будет идти небольшой мокрый снег. Но вот ветер ночью и утром будет достигать местами 17 метров в секунду.
МЧС прогнозирует чрезвычайные ситуации и много ДТП. Причиной тому могут стать снежные заносы, обрушения конструкций, сходы снега с крыш.