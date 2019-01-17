2019-01-17T17:12:34+03:00
Происшествия

На Ярославль надвигается метель: экстренное предупреждение от МЧС

Сыпать будет всю ночь и весь день
Роман Рыжиков
Поделиться:
В ближайшие часы по прогнозам синоптиков на город может обрушиться метельВ ближайшие часы по прогнозам синоптиков на город может обрушиться метельФото: Роман Рыжиков
Изменить размер текста:

Ярославские спасатели, со ссылкой на синоптиков, сделали экстренное предупреждение: на регион надвигается сильная метель. Ожидается, что непогода обрушится на область уже сегодня вечером, 17 января. Сыпать будет с 18 часов всю ночь и весь завтрашний день. Правда, на 18 число обещают послабление: метель стихнет, будет идти небольшой мокрый снег. Но вот ветер ночью и утром будет достигать местами 17 метров в секунду.

МЧС прогнозирует чрезвычайные ситуации и много ДТП. Причиной тому могут стать снежные заносы, обрушения конструкций, сходы снега с крыш.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославской области весной откроется фельдшерско-акушерский пункт
В ярославском УФСИН прошла экскурсия для детей
Вместо армии ярославские призывники могут отслужить в Росгвардии
Ярославский «бронепоезд» в Шанхае «раздраконил» красных «драконов»
В Ярославле судебные приставы арестовали дорогую иномарку должника по кредитам и эвакуировали её прямо у подъезда
Мэр Ярославля проверил ход строительства детского сада и яслей в Брагино
В квартире на улице Кедрова после капремонта рухнула штукатурка
В Рыбинске 70-летний рыбак провалился под лёд
Глава Рыбинска уволил руководителя предприятия, отвечающего за вывоз мусора
Ярославская прокуратура нашла нарушения в использовании здания Мукомольного завода
Почти 3 млн Тбайт трафика за год – новый рекорд клиентов «Дом.ru»
В Рыбинске парень избил и ограбил знакомого
В Ярославле Управдом Кировского района не чистит крыши
Сбившему насмерть пешехода в Брагино водителю «Вольво» грозит пять лет колонии
В Брагино полицейские задержали невменяемую хозяйку наркопритона