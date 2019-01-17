2019-01-17T16:45:45+03:00
Общество

В Ярославле судебные приставы арестовали дорогую иномарку должника по кредитам и эвакуировали её прямо у подъезда

Мужчина так и не явился за своим автомобилем
Екатерина РЯБЦЕВА
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Житель Дзержинского района в течение долгого времени не выплачивал кредит, но его это мало беспокоило. Судебные приставы возбудили исполнительное производство и дали сроки для добровольного исполнения. Должник проигнорировал это и продолжил бездействовать. Приставы составили акт описи и ареста машины, которую мужчина оставлял в залог, когда брал кредит. Стоимость «Мазды» составила примерно 1 миллион 70 тысяч рублей. Эвакуатор прибыл к подъезду кредитного должника и погрузил автомобиль. Мужчина так и не пришёл, чтобы забрать свою машину. Должнику отправили уведомление и предупредили, что «Мазду» реализуют в счёт долга, если он не одумается и не погасит кредит в ближайшее время.

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