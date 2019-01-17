Мэр Ярославля проверил ход строительства детского сада и яслей в Брагино

СЕГОДНЯ 16:21 2019-01-17T16:29:30+03:00

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Сегодня, 17 января, мэр Ярославля проверил строительство детского сада и яслей, которые находятся в Дзержинском районе города. Новый садик, который возведут в Яблоневом посаде, рассчитан на 280 воспитанников, а ясли, расположенные у домов № 56 и 58 на Ленинградском проспекте, смогут принять 90 детей.

- На сегодняшний день на 2-м Брагинском проезде ведутся работы по возведению первого этажа детского сада, а также прокладке ливневой и бытовой канализации, обустройству водоотведения, - рассказал заместитель директора департамента строительства Ярославской области Александр Черневский. - На месте будущих яслей сейчас выполняются работы по устройству свайного поля.

Общая площадь детского сада составит больше шести с половиной тысяч квадрантных метров. В здании расположатся 12 групп, медицинский и пищевые блоки, а также дополнительные помещения для кружков и занятий спортом. Строительство обоих объектов планируют завершить к концу 2019 года.