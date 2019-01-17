В квартире на улице Кедрова после капремонта рухнула штукатурка

СЕГОДНЯ 16:10 2019-01-17T16:10:21+03:00

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В одной из квартир дома на улице Кедрова в ночь на 16 января рухнула штукатурка. Обвалился слой на площади примерно 1,5 кв.м. Комната расположена на третьем (последнем этаже) дома. Интересно, что незадолго до этого в доме сделали капремонт – залатали крышу, которая подтекала.

- Для выполнения капитального ремонта крыши по предложению мэрии дом был включен в краткосрочный план капитального ремонта. Заказчиком работ выступал Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области. Капитальный ремонт был завершен в ноябре 2018 года. После выполнения работ жалоб на протечки в мэрию города Ярославля не поступало, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Чтобы узнать причину обрушения, нужно заключение экспертов. Между тем, по предварительной информации, организация, выполнявшая капитальный ремонт кровли готова сделать ремонт в комнате пострадавших жильцов.