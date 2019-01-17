В Рыбинске 70-летний рыбак провалился под лёд

СЕГОДНЯ 15:57 2019-01-17T16:32:39+03:00

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В Рыбинске 16 января, около четырёх часов дня, 70-летний рыбак провалился под лёд. Происшествие случилось недалеко от дворца спорта «Полет», именно там, невзирая на запрет спасателей, мужчина вышел рыбачить.

- Водоемы зимой даже после самого крепкого мороза могут представлять опасность для пешеходов и рыбаков, - рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска. - Причиной тому – подводные течения и родники, размывающие и истончающие лед, камыши и другие растения, уменьшающие его прочность.

После того как пенсионер был вызволен из холодной воды, спасатели сразу передали его в руки сотрудников скорой помощи.