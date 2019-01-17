Глава Рыбинска уволил руководителя предприятия, отвечающего за вывоз мусора

СЕГОДНЯ 15:20 2019-01-17T15:20:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Рыбинске уволили руководителя предприятия «Автопредприятие по уборке города». Глава города раскритиковал его за плохую работу.

- Считаю неудовлетворительной работу директора МУПа в плане содержания мусорного полигона и отношений с перевозчиками мусора. На контейнерных площадках нужно наводить порядок. Это не сделано до сих пор. Уверен, этот пост займет человек, который будет «болеть» этим вопросом, - написал мэр Рыбинска Денис Добряков на своей страничке в соцсетях.

Напомним, муниципальное предприятие «Автопредприятие по уборке города» является подрядчиком регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами - компании «Хартия». Оно занимается вывозом мусора с контейнерных площадок и ответственны за эксплуатацию полигона отходов под Рыбинском.