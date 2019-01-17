Ярославская прокуратура нашла нарушения в использовании здания Мукомольного завода
В Ярославле сотрудники прокуратуры провели проверку на территории бывшего Мукомольного завода. Ревизоры нашли в здании множество нарушений. Опасность для здоровья и жизни ярославцев представляют открытая территория завода и частично выбитые окна.
-Здание не огорожено, что создает благоприятные условия для проникновения людей, в том числе, несовершеннолетних, в любое время суток на территорию и в здание бывшего Мукомольного завода, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
В настоящее время часть помещений завода используется ООО «Инкомпроект-Инвест». Руководителю организации было внесено представление об устранении найденых нарушений.