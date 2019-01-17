2019-01-17T13:00:38+03:00
Происшествия

В Рыбинске парень избил и ограбил знакомого

Преступника нашли по горячим следам
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Рыбинске нашли парня, который избил и ограбил знакомого. Ранее, 1 января, в полицию Рыбинска обратился мужчина. Он рассказал, что в микрорайоне Волжский, у дома № 15 по улице Славского на него напали и украли паспорт, телефон и банковские карты.

-Сумма ущерба составила около 3800 рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, ранее судимого 23-летнего жителя Некрасовского района.

Подозреваемый полностью признался в содеянном. По факту преступления заведено уголовное дело по статье «Грабеж», расследование продолжается.

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