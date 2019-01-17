2019-01-17T12:07:06+03:00
Общество

В Ярославле Управдом Кировского района не чистит крыши

А снег и наледь создают опасность для жизни людей
Мария Соколова
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Больше всего неубранных крыш выявлено в ярославских домах,которые обслуживает Управдом Кировского района. Фото предоставлено департаментом Госжилнадзора ЯО.Больше всего неубранных крыш выявлено в ярославских домах,которые обслуживает Управдом Кировского района. Фото предоставлено департаментом Госжилнадзора ЯО.
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Наибольшее количество проблемных объектов в городе Ярославле выявлено в тех многоквартирных домах, которые находятся в управлении АО «Управдом Кировского района», уверяют в департаменте государственного жилищного надзора Ярославской области. Его сотрудники с начала 2019-го ведут мониторинг по проверке содержания кровель в областном центре и во всем регионе. Помимо Управдома Кировского района, в черный список попали: в Переславле-Залесском – ООО «Новик Плюс», в Рыбинске – ООО «Управляющая компания Запад».

- Это один из обязательных видов работ, которые должны проводить управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, - напоминает главный государственный жилищный инспектор Ярославской области Елена Скоробогатова. - Несвоевременная очистка от снега и наледи создает угрозу для жизни и здоровья людей. Поэтому, заявки по уборке кровель надо подавать в свои обслуживающие организации. А если эти обращения будут проигнорированы - в департамент государственного жилищного надзора Ярославской области. Со своей стороны, мы направили в адрес управляющих организаций требования о необходимости своевременной очистки кровель и придомовой территории. При выявлении нарушений в отношении УК их руководителей возбуждаются дела об административных правонарушениях, размер штрафа может достигать на должностных лиц до 100 тысяч рублей, на юридических лиц до 300 тысяч рублей.

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