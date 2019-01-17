Сбившему насмерть пешехода в Брагино водителю «Вольво» грозит пять лет колонии

СЕГОДНЯ 12:00 2019-01-17T12:00:44+03:00

Полицейские возбудили уголовное дело после жуткого ДТП на Ленинградском проспекте в Ярославле

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На 36-летнего водителя «Вольво», который в минувшую среду насмерть сбил пожилого пешехода на Ленинградском проспекте в Ярославле, завели уголовное дело. Напомним, 66-летний мужчина переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, когда иномарка с костромскими номерами на огромной скорости снесла его и влетела в забор. Мужчина погиб до приезда скорой.

- Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.