В Брагино полицейские задержали невменяемую хозяйку наркопритона

СЕГОДНЯ 11:27 2019-01-17T11:52:14+03:00

Кроме организации притона женщину обвиняют в сбыте и хранении наркотиков в крупном размере

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Ярославские полицейские задержали жительницу Брагино, которая в квартире своей матери организовала притон. Люди приходили туда, чтобы принимать наркотики, а женщина давала им все для этого необходимое: шприцы, жгуты и прочее.

Кроме содержания притона женщина обвиняется в сбыте наркотиков в крупном размере. Так, в сентябре она «подарила» не меньше 1,2 грамма вещества одному из своих клиентов.

В этом же месяце женщина попалась, когда забирала наркотики из «закладки» - это уже третья статья.

Она и сама употребляла психотропные препараты, что сказалось на ее психике. Судмедэкспертиза показала, что у женщины органическое расстройство личности, и она нуждается в лечении.

За одно из преступлений ярославне грозит до 20 лет, за другое – до 10, за третье – до четырех.В пресс-службе УМВД России по Ярославской области отмечают, что вину она признала в полном объеме.