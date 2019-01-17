В Брагино полицейские задержали невменяемую хозяйку наркопритона
Ярославские полицейские задержали жительницу Брагино, которая в квартире своей матери организовала притон. Люди приходили туда, чтобы принимать наркотики, а женщина давала им все для этого необходимое: шприцы, жгуты и прочее.
Кроме содержания притона женщина обвиняется в сбыте наркотиков в крупном размере. Так, в сентябре она «подарила» не меньше 1,2 грамма вещества одному из своих клиентов.
В этом же месяце женщина попалась, когда забирала наркотики из «закладки» - это уже третья статья.
Она и сама употребляла психотропные препараты, что сказалось на ее психике. Судмедэкспертиза показала, что у женщины органическое расстройство личности, и она нуждается в лечении.
За одно из преступлений ярославне грозит до 20 лет, за другое – до 10, за третье – до четырех.В пресс-службе УМВД России по Ярославской области отмечают, что вину она признала в полном объеме.