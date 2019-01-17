2019-01-17T09:41:28+03:00
Происшествия

Аж осколки разлетелись: в Ярославской области столкнулись два грузовика

В аварии пострадали оба водителя, а мимо проезжавшей машине пришлось съехать в кювет
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Удар был неслабымУдар был неслабымФото: УМВД по Ярославской области
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Авария с цепной реакцией произошла в Ярославской области вечером 16 января. Около восьми вечера на трассе "Москва-Холмогоры" 74-летний мужчина за рулем грузового "Вольво" вылетел на встречку, где столкнулся с грузовым "Мерседесом". Их столкновение оказалось настолько быстрым, что от машин разлетелись осколки. Часть из них влетела в проезжавшую мимо "Тойоту". Из-за этого иномарка скатилась в кювет.

- В результате ДТП автомобили получили технические повреждения, водитель автомобиля «Мерседес» госпитализирован с травмами, водителю автомобиля «Вольво» назначено амбулаторное лечение, - рассказали в УМВД по Ярославской области.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства аварии. Главный вопрос: почему пенсионер на "Вольво" выехал на встречку. Может, он не справился с управлением, или ему стало плохо. А может, он пытался обогнать машину, которая ехала впереди, но не рассчитал.

Напомним, за несколько часов до этого в Ярославле такси разнесла бок иномарке.

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