2019-01-17T08:34:12+03:00
Общество

Два снесли, двадцать пять осталось: в Ярославле продолжили борьбу с ларьками-нелегалами

За последние два года уже расправились с почти 700 торговыми точками
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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С ларьками не церемонятсяС ларьками не церемонятсяФото: Мэрия Ярославля
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В среду, 16 января, в Ярославле снесли два незаконных ларька около остановки "Крестобогородская". В мэрии рассказали, что эти владельцы этих ларьков не зарегистрировали свои павильоны. Это значит, что они могли не соответствовать жестким требованиям: от внешнего вида до пожарной безопасности.

- Многие предприниматели пытаются оспорить наши требования в судах, разбирательства длятся порой по году, а то и дольше. Однако в законодательстве однозначно говорится о том, что такие торговые объекты незаконны. В конечном итоге суд удовлетворяет наши иски, и мы убираем эти ларьки, - объяснила Светлана Галочкина, ведущий специалист управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля .

После сноса этих двух ларьков осталось еще примерно 25 таких же, которые получили одобрение мэрии. И если их владельцы не поторопятся, эти 25 ларьков присоединятся к 700, которые снесли в Ярославле за последние два года.

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