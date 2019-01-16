В Пречистом скоро откроется бассейн: кто уже заждался

СЕГОДНЯ 19:20 2019-01-16T19:20:07+03:00

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В поселке Пречистое Ярославской области почти завершилось строительство бассейна. Через несколько недель туда завезут оборудование, а после проверки бассейн откроется для местных жителей и вологодцев из соседней области, которые не меньше ждут этого события. Оно должно стать частью программы по привлечению туристов.

– Интерес к Первомайскому району есть, – сказал Дмитрий Миронов, Губернатор Ярославской области. – Понятно, что надо развивать логистику, инфраструктуру, создавать современные интерактивные проекты.

В последнее время Первомайский район все чаще стал появляться в темах обсуждения на уровне области. Все больше времени уделяется вопросу, как привлечь в район деньги: от туризма до потребкооперации.