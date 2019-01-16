До далеких районов Ярославской области доедут новые ФАПы, скорые помощи и флюорограф

СЕГОДНЯ 18:46 2019-01-16T18:46:43+03:00

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В среду, 16 января, районные больницы Ярославской области получили новые машины для скорой помощи и обследования местных жителей. Кроме собственно карет скорой помощи, в подарочный пакет вошли передвижные фельдшерско-акушерские пункты и флюорограф.

– Сегодня мы отправляем в муниципальные образования передвижные фельдшерско-акушерские пункты, а в ближайшее время новые стационарные ФАПы будут открыты в Мышкинском, Угличском и Ярославском районах. В Большесельском – начнется строительство офиса врача общей практики, – сказал Дмитрий Миронов, губернатор Ярославской области.

Все девять машин скорой помощи собраны на базе отечественных машин: семь "Газелей" и два "УАЗа". Все 17 машин отправятся в Ярославль, Рыбинск и центральные районные больницы. Все всесте они стоили федеральному бюджету около 80 миллионов рублей.

Напомним, недавно мы рассказали о буднях Соловьевской больницы в Ярославле.