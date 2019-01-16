2019-01-16T17:45:13+03:00
Происшествия

Родные ищут пропавшего молодого ярославца уже несколько суток

Он вышел в понедельник из дома в Брагино и не вернулся
Екатерина РЯБЦЕВА
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Возможно, молодой человек сейчас не носит бороду и усыВозможно, молодой человек сейчас не носит бороду и усы
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В понедельник, 14 января, в Дзержинском районе Ярославля пропал молодой человек. 24-летний мужчина вышел из дома и не вернулся. На вид ему 20-25 лет, рост 174 сантиметра, телосложение среднее, глаза зелёные. Особая примета пропавшего – длиннее среднего русые волосы и картавость речи. Был одет в серо-бежевую куртку, темные джинсы, чёрные ботинки и тёмно-серую шапку. Может быть дезориентирован в пространстве. В группе «Подслушано в Ярославле» Вконтакте очевидцы пишут, что видели мужчину около зоопарка. Он шёл в сторону Шевелюхи.

Если кто знает о местонахождении мужчины, сообщите по телефону ЯрСпаса: 89109640838 или в полицию: 02, 102, 112

Напоминаем, что вчера в центре Ярославля девушка нашла бездомного мужчину, который не помнит своё прошлое. Он утверждает, что когда то был женат, а его друзья погибли.

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