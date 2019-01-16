Мошенницы, обокравшие 89-летнюю пенсионерку, объявлены в розыск
В Ярославле полиция разыскивает двух мошенниц, которые обокрали 89-летнюю пенсионерку. Пострадавшая обратилась в дежурную часть полиции по Некрасовскому району и рассказала, что неизвестные похитили у неё 29 тысяч рублей.
- Установлено, что к заявительнице в квартиру пришли незнакомые женщины и объяснили, что осуществляется проверка денежных средств по выявлению фальшивых купюр, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Хозяйка показала гостям сбережения, а после того как неизвестные ушли, пенсионерка не обнаружила денежных средств.
В полиции сообщили также приметы подозреваемых: рост женщин около 155 сантиметров, на вид около 25-30 лет, обе славянской внешности. Одна была одета в серый плащ с капюшоном и черные сапоги, а другая - в голубую куртку, синие джинсы, черные сапоги и белую трикотажную шапку. По факту преступления заведено уголовное дело по статье «Кража».