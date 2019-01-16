Мошенницы, обокравшие 89-летнюю пенсионерку, объявлены в розыск

СЕГОДНЯ 15:59 2019-01-16T16:41:32+03:00

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В Ярославле полиция разыскивает двух мошенниц, которые обокрали 89-летнюю пенсионерку. Пострадавшая обратилась в дежурную часть полиции по Некрасовскому району и рассказала, что неизвестные похитили у неё 29 тысяч рублей.

- Установлено, что к заявительнице в квартиру пришли незнакомые женщины и объяснили, что осуществляется проверка денежных средств по выявлению фальшивых купюр, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Хозяйка показала гостям сбережения, а после того как неизвестные ушли, пенсионерка не обнаружила денежных средств.

В полиции сообщили также приметы подозреваемых: рост женщин около 155 сантиметров, на вид около 25-30 лет, обе славянской внешности. Одна была одета в серый плащ с капюшоном и черные сапоги, а другая - в голубую куртку, синие джинсы, черные сапоги и белую трикотажную шапку. По факту преступления заведено уголовное дело по статье «Кража».