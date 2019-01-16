2019-01-16T16:41:32+03:00
Происшествия

Мошенницы, обокравшие 89-летнюю пенсионерку, объявлены в розыск

Женщины похитили у потерпевшей 29 тысяч рублей
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ярославле полиция разыскивает двух мошенниц, которые обокрали 89-летнюю пенсионерку. Пострадавшая обратилась в дежурную часть полиции по Некрасовскому району и рассказала, что неизвестные похитили у неё 29 тысяч рублей.

- Установлено, что к заявительнице в квартиру пришли незнакомые женщины и объяснили, что осуществляется проверка денежных средств по выявлению фальшивых купюр, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Хозяйка показала гостям сбережения, а после того как неизвестные ушли, пенсионерка не обнаружила денежных средств.

В полиции сообщили также приметы подозреваемых: рост женщин около 155 сантиметров, на вид около 25-30 лет, обе славянской внешности. Одна была одета в серый плащ с капюшоном и черные сапоги, а другая - в голубую куртку, синие джинсы, черные сапоги и белую трикотажную шапку. По факту преступления заведено уголовное дело по статье «Кража».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Пролежал три дня на полу»: ярославские спасатели помогли трем пенсионерам, закрытым в квартирах
Иномарка с костромскими номерами насмерть сбила пешехода в Ярославле
На трассе Ярославль-Рыбинск в кювет съехала автоцистерна с технической жидкостью
Двое ярославцев украли редчайшие иконы в Тамбовской области
Кому из ярославских многодетных родителей разрешат ездить на транспорте бесплатно
У Ярославской клиники, пропустившей у пациента туберкулёз, арестовали рентген
В Угличе отремонтируют самый красивый шлюз на Волге
Теперь официально: возбуждено уголовное дело по факту поджога дома на улице Стачек в Ярославле
В центре Ярославля ограничат парковку в связи с чисткой крыш
В Ярославской области откроется «горячая линия» по вопросам перехода на цифровое вещание
Власти обещают в этом году решить проблемы более тысячи обманутых дольщиков