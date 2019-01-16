2019-01-16T15:29:49+03:00
Общество

«Пролежал три дня на полу»: ярославские спасатели помогли трем пенсионерам, закрытым в квартирах

Выходные выдались жаркими у сотрудников городского ЦГЗ
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Пожилой мужчина пролежал на полу три дня. Фото: ЦГЗ Ярославля.Пожилой мужчина пролежал на полу три дня. Фото: ЦГЗ Ярославля.
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В минувшие выходные спасатели Центра гражданской защиты Ярославля шесть раз выезжали для деблокирования дверей, за которыми остались запертые жильцы. В том числе, в трех случаях помощь понадобилась пожилым людям.

Так, на проспекте Ленина запертой в квартире оказалась бабушка, которая нуждалась в медицинской помощи. Но старушка забаррикадировалась и никому не открывала дверь. Спасатели вскрыли сначала входную дверь, а потом и межкомнатную. Медики смогли оказать женщине помощь. Сразу после этого спасателям пришлось отправиться на улицу Чехова. Сюда их вызвали родственники пожилого мужчины – он перестал отвечать на телефонные звонки. К счастью, когда спасатели вскрыли дверь, оказалось, что дедушка жив, но обессилен.

- Он пролежал на полу три дня. От оказания дальнейшей помощи мужчина отказался, сославшись на то, что у него сын-врач, - рассказали в ЦГЗ Ярославля.

А вскоре после этого поступил сигнал бедствия из Заволжского района – у пожилой женщины захлопнулась дверь, а сама она упала с кровати и не смогла подняться самостоятельно. Спасатели открыли квартиру, перенесли хозяйку на кровать и вызвали врача. Женщину оставили на попечение родственникам.

Чтобы ваши родные не попадали в такие ситуации,спасатели рекомендуют воздержаться от установки на входных дверях в квартирах пожилых людей внутренних щеколд и защелок – «ночников», которые блокируют замок от открывания снаружи.

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