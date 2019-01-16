2019-01-16T14:35:56+03:00
Происшествия

На трассе Ярославль-Рыбинск в кювет съехала автоцистерна с технической жидкостью

На место аварии пришлось вызывать эвакуатор [фото, видео]
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославской области автоцистерна съехала в кювет. Фото: с видео Евгения Яковлева.В Ярославской области автоцистерна съехала в кювет. Фото: с видео Евгения Яковлева.
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В Ярославской области в кювет съехала цистерна с технической жидкостью. ДТП произошло в районе деревни Дюдьково 15 января. По предварительной информации, водитель большегруза не справился с управлением и съехал с дороги. Самостоятельно выехать обратно он не смог. Поэтому пришлось вызывать эвакуатор.

- Ночью они перекачали в другую цистерну содержимое бочки. Там была какая-то жидкость для промышленного использования. А утром 16 января начали эвакуацию. Все прошло успешно, - рассказали в ярославской фирме, эвакуатор которой работал на месте аварии.

Известно, что машина ехала из Сергиева Посада в Рыбинск.

Автоцистерна съехала в кювет на трассе Ярославль-Рыбинск. Видео: Евгений Яковлев..

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