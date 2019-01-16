Двое ярославцев украли редчайшие иконы в Тамбовской области
Один из преступников уже пойман
Реликвии были ввезены в Ярославскую область с целью дальнейшей продажФото: УМВД по Ярославской области
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Два ярославца украли редкие иконы из храма Казанской иконы Божией Матери в селе Курдюки Тамбовской области. Реликвии были ввезены в Ярославскую область с целью дальнейшей продажи. Уже на следующий день после кражи в Рыбинске был задержан один из преступников.
-В Рыбинске находились и иконы, - сообщили в пресс-службе МВД России. -По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного Кодекса РФ - «Кража».
Второго участника преступления ищет полиция. В ближайшее время святыни будут возвращены на место, их доставят в Тамбовскую область.