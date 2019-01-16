2019-01-16T13:40:56+03:00
Общество

Кому из ярославских многодетных родителей разрешат ездить на транспорте бесплатно

Чиновники рассказали о новых льготах
Роман Рыжиков
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Ярославские многодетные родители и в 2019 году смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Правда, не все и не сразу.

Во-первых, льгота сохранится только для малоимущих многодетных семей. Чтобы с ветерком промчаться на городском транспорте и не платить, нужно сначала доказать, что ежемесячный среднедушевой доход не больше прожиточного минимума. Во-вторых, право на бесплатный проезд будет иметь только один родитель за одну поездку.

Проездной надо будет продлевать каждые три месяца. И каждый раз нужно будет предъявлять справку о своей малоимущности. Такой документ можно получить в территориальном отделе по социальной поддержке населения департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии Ярославля по месту жительства.

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