2019-01-16T13:56:17+03:00
Общество

У Ярославской клиники, пропустившей у пациента туберкулёз, арестовали рентген

Деньги от продажи рентгена пойдут в счёт компенсации морального ущерба
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле судебные приставы арестовали у частной клиники рентгенологический автомобиль в счёт погашения долга перед клиентом. Мужчина обратился в медицинское учреждение, чтобы проверить здоровье, а горе-специалисты не заметили у пациента начальную стадию туберкулеза.

- Мужчина обратился с иском в суд о взыскании морального вреда и штрафа за неудовлетворение требований потребителя, - сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. - Суд исковые требования удовлетворил и постановил взыскать с поликлинической организации 165 тысяч рублей.

Игнорируя постановление суда, клиника не выплатила пациенту компенсацию. Поэтому судебные приставы наложили арест на рентгенологическое оборудование. В случае если учреждение не выплатит положенную сумму, рентген продадут, а деньги от продажи пойдут в счёт погашения долга.

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