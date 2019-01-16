Теперь официально: возбуждено уголовное дело по факту поджога дома на улице Стачек в Ярославле

СЕГОДНЯ 11:45 2019-01-16T13:58:47+03:00

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Стали известны причины пожара на улице Стачек, который произошел в минувший понедельник, 14 января. Напомним, огонь заметили патрульные полицейские. Когда они прибыли на место, пламя уже охватило весь дом, а в окне первого этажа билась пожилая женщина. Полицейские Владимир Новожилов и Дмитрий Васильченко через окно залезли в квартиру и помогли пенсионерке.

В тот день о причинах возгорания было сказано много. Люди, оставшиеся без крыши над головой, сразу же обвинили во всем их соседа, который якобы пытался сжечь родную мать. И вот наконец стало известно, что обвинения были не беспочвенны.

Во время полицейской проверки было обнаружено, что дом действительно поджег 33-летний местный житель. Незадолго до случившегося он поссорился со своей матерью. Пьяный мужчина хотел припугнуть женщину, но не смог вовремя затушить пожар.

Подозреваемый задержан, сейчас решается вопрос о мере пресечения, устанавливается сумма ущерба. Поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы.