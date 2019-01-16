В центре Ярославля ограничат парковку в связи с чисткой крыш
В центре Ярославля ограничат парковку автомобилей. Ограничение будет действовать 16 января. Причиной станет проведение работ по очистке крыш.
- В целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения вводятся временные ограничения (прекращение) остановки, стоянки транспортных средств в период с 16 января и до окончания проведения работ, - сообщили в мэрии города.
Запрет на парковку транспорта вводится на улице Нахимсона - от ул. Первомайской до ул. Андропова (с двух сторон) и на улице Революционной - от ул. Первомайской до ул. Андропова (с двух сторон).
Власти попросили водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.