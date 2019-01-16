В центре Ярославля ограничат парковку в связи с чисткой крыш

СЕГОДНЯ 10:10 2019-01-16T10:13:32+03:00

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В центре Ярославля ограничат парковку автомобилей. Ограничение будет действовать 16 января. Причиной станет проведение работ по очистке крыш.

- В целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения вводятся временные ограничения (прекращение) остановки, стоянки транспортных средств в период с 16 января и до окончания проведения работ, - сообщили в мэрии города.

Запрет на парковку транспорта вводится на улице Нахимсона - от ул. Первомайской до ул. Андропова (с двух сторон) и на улице Революционной - от ул. Первомайской до ул. Андропова (с двух сторон).

Власти попросили водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.