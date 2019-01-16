В Ярославской области откроется «горячая линия» по вопросам перехода на цифровое вещание
В Ярославской области откроется «горячая линия» по вопросам перехода на цифровое вещание. Свою работу она начнет с 30 января.
– Помощь гражданам, которые не смогут переподключиться самостоятельно, будут оказывать волонтеры, – сообщил директор регионального департамента информатизации и связи Александр Догадин. – Они будут приходить в дома по заявкам совместно с сотрудниками соцслужб или районных администраций.
Напомним, аналоговое телевещание в регионе будет отключено 11 февраля и все районы полностью перейдут на «цифру». В настоящее время получить консультацию можно по бесплатному номеру 8 (800) 220-20-02. Также ответы на главные вопросы о смене телевещания собраны в нашем материале.