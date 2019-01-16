Власти обещают в этом году решить проблемы более тысячи обманутых дольщиков

СЕГОДНЯ 08:05 2019-01-16T08:05:49+03:00

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Власти Ярославской области пообещали в этом году решить проблемы более тысячи обманутых дольщиков. В регионе планируют ввести в эксплуатацию 10 домов-долгостроев. Такая информация была озвучена на заседании рабочей группы в Ярославской областной Думе.

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Андрей Шабалин, заместитель председателя Правительства области Виктор Неженец, представители правоохранительных и надзорных органов, инициативных групп участников долевого строительства, депутаты.

В планах на этот год – ввод дома №11 на улице Новоселковской в Ярославле, где в прошлом году рухнул кран и работы пришлось приостановить. На особом контроле находится достройка дома №77 на проспекте Фрунзе.

– При участии губернатора Дмитрия Миронова был найден новый застройщик – им стала группа компаний «ПИК», – напомнил заместитель председателя правительства области Виктор Неженец. – Сейчас подрядчик уже вышел на площадку.

Кроме того, подписано соглашение с компанией «Эскориал» по достройке строений 1, 2, 3 в поселке Сокол. На площадке уже проведены подготовительные работы, сформирована новая проектная документация. Будет решаться вопрос по передаче площадки ЖСК «Сокол, 31а».

Найден инвестор для одного из объектов в поселке Красный Бор. В 2019 году планируется к сдаче и дом ИСК «Яргруппстрой» в Кузнечихе.

Виктор Неженец также отметил, что в текущем году продолжится работа по домам, которые не значатся в реестре, но считаются проблемными. Например, здание на проспекте Машиностроителей, 21 («Строитель плюс»). Участников этого долевого строительства заселят в другие дома. Этот же способ будет использован и по некоторым другим домам. Также в планах на 2019 год – дома по улицам Мануфактурной, Вокзальной (ОСК), Большой Октябрьской (ПСК «Стройспецсервис-1»).