Ярославские полицейские спасли женщину во время пожара
Ярославские полицейские спасли женщину во время пожара. ЧП произошло 14 января на улице Стачек в Красноперекопском районе. Здесь загорелся жилой двухэтажный дом. Огонь заметил отряд патрульно-постовой службы. Когда полицейские подъехали, пламя уже распространилось практически по всему зданию. В окне первого этажа металась пожилая женщина. Вокруг были клубы дыма. Самостоятельно выбраться женщина не могла. Полицейские Владимир Новожилов и Дмитрий Васильченко через окно залезли в квартиру и помогли пенсионерке.
- Мы эвакуировали ее через окно и передали бригаде скорой помощи, - рассказал полицейский патрульно-постовой службы Дмитрий Васильченко
Место ЧП. Фото: УМВД России по Ярославской области.
57-летнюю женщину доставили в больницу. Напомним, местные жители уверены, что это был поджог.
Ярославские полицейские спасли женщину во время пожара. Видео: УМВД России по Ярославской области..