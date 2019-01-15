15 Янв. 22:04 2019-01-15T22:04:14+03:00

Один из героев - Дмитрий Васильченко. Фото: УМВД России по Ярославской области.

Они залезли в окно и помогли пенсионерке выбраться из охваченного пламенем дома

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Ярославские полицейские спасли женщину во время пожара. ЧП произошло 14 января на улице Стачек в Красноперекопском районе. Здесь загорелся жилой двухэтажный дом. Огонь заметил отряд патрульно-постовой службы. Когда полицейские подъехали, пламя уже распространилось практически по всему зданию. В окне первого этажа металась пожилая женщина. Вокруг были клубы дыма. Самостоятельно выбраться женщина не могла. Полицейские Владимир Новожилов и Дмитрий Васильченко через окно залезли в квартиру и помогли пенсионерке.

- Мы эвакуировали ее через окно и передали бригаде скорой помощи, - рассказал полицейский патрульно-постовой службы Дмитрий Васильченко

Место ЧП. Фото: УМВД России по Ярославской области.

57-летнюю женщину доставили в больницу. Напомним, местные жители уверены, что это был поджог.