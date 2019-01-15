2019-01-15T22:04:14+03:00
Происшествия

Ярославские полицейские спасли женщину во время пожара

Они залезли в окно и помогли пенсионерке выбраться из охваченного пламенем дома
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Один из героев - Дмитрий Васильченко. Фото: УМВД России по Ярославской области.Один из героев - Дмитрий Васильченко. Фото: УМВД России по Ярославской области.
Изменить размер текста:

Ярославские полицейские спасли женщину во время пожара. ЧП произошло 14 января на улице Стачек в Красноперекопском районе. Здесь загорелся жилой двухэтажный дом. Огонь заметил отряд патрульно-постовой службы. Когда полицейские подъехали, пламя уже распространилось практически по всему зданию. В окне первого этажа металась пожилая женщина. Вокруг были клубы дыма. Самостоятельно выбраться женщина не могла. Полицейские Владимир Новожилов и Дмитрий Васильченко через окно залезли в квартиру и помогли пенсионерке.

- Мы эвакуировали ее через окно и передали бригаде скорой помощи, - рассказал полицейский патрульно-постовой службы Дмитрий Васильченко

Место ЧП. Фото: УМВД России по Ярославской области.

Место ЧП. Фото: УМВД России по Ярославской области.

57-летнюю женщину доставили в больницу. Напомним, местные жители уверены, что это был поджог.

Ярославские полицейские спасли женщину во время пожара. Видео: УМВД России по Ярославской области..

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рыбинске открылся пункт приема шин на утилизацию
Ярославского депутата поразили бахилы за 10 рублей в поликлинике
Из Москвы с любовью: заключенный ярославской колонии получил от родственников посылку с деньгами
В Рыбинске восстановят сквер в микрорайоне Волжский
В центре Ярославля нашли бездомного, который не помнит себя, но знает, что женат и имеет детей
Руководство Ярославской швейной фабрики не уплатило налоги на 28 миллионов рублей
«Локомотив» одержал вторую победу на Дальнем Востоке
В Рыбинске с начала зимнего сезона коммунальные службы вывезли 25,5 тысячи кубических метров снега
За время рождественских каникул «Волшебный троллейбус» прокатил около 3 тысяч ярославцев
Ярославец слепил из снега четырехметровую свинью
Ярославцы заняли первые места в биатлоне
В двух районах Ярославля прошли рейды по пресечению уличной торговли
В Ярославле собираются отключить газ в 83 домах
Ярославец проломил череп обидевшему его жену авто-хаму
В Ярославской области на двух безработных приходится три вакансии
В Ярославской области мужчина оскорбил судебного пристава и попал в суд
Мэр Ярославля: «На квартиру я не заработал»
В Ярославской области женщина украла у собутыльника мобильный телефон
Ярославцы начали болеть гриппом