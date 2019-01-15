СЕГОДНЯ 20:59 2019-01-15T20:59:34+03:00

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В Рыбинске открылся пункт приема шин на утилизацию. Один из городских предпринимателей запустил линию по переработке отходов резины.

- Неоднократно замечал разбросанные автопокрышки – на обочинах, контейнерных площадках, во дворах. Хочется, чтобы в городе было чисто и красиво, поэтому и возникла идея заняться утилизацией шин. Производственных мощностей достаточно, чтобы утилизировать все автомобильные шины, которые вырабатываются транспортом Рыбинска, - рассказал бизнесмен Антон Матавкин.

Работники производства регулярно объезжают город и сами собирают шины. Данный вид отходов относится к 4 классу опасности. Региональный оператор по вывозу ТКО эти отходы не забирает, так как в тариф их утилизация не заложена. До середины лета предприниматель будет принимать покрышки бесплатно, а в последующем утилизация станет платной. Пункт открыт на ул. Расторгуева, 16.