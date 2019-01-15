2019-01-15T20:27:53+03:00
Общество

Ярославского депутата поразили бахилы за 10 рублей в поликлинике

В областном департаменте здравоохранения прокомментировали ситуацию
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Везде по 5 рублей, а на улице Пушкина - по 10 рублей. А могли бы и бесплатно выдавать.Везде по 5 рублей, а на улице Пушкина - по 10 рублей. А могли бы и бесплатно выдавать.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Депутат Ярославской областной Думы Елена Кузнецова выложила в соцсетях возмущенный пост. Она посетила несколько больниц области и выявила множество неудобств для пациентов. Например, то, что нередко больным приходится ездить до больницы на дальние расстояния. Здание поликлиники на улице Пушкина в Ярославле, по оценке депутата, требует ремонта. Также Елену Кузнецову поразила цена бахил в этом медучреждении.

- В отличие от «бережливой», где бахилы выдают в гардеробе бесплатно, на Пушкина в автомате бахилы продают за 10 РУБЛЕЙ!!!! В медорганизациях, где установлены автоматы с бахилами, везде их стоимость составляет 5 рублей за пару. Ну, это уже за гранью! - написала представитель власти.

Между тем в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области нам пояснили, что бахилы в поликлиниках должны выдаваться бесплатно. В противном случае пациента не могут обязать надевать их во время приема. При этом больной по своему желанию может приобрести бахилы за деньги в установленных в больницах автоматах. Принадлежат эти автоматы не больницам, а частным компаниям, которые и устанавливают цены на товар. А вот в процедурных кабинетах (например, там, где происходит забор крови) бахилы посетителям обязаны выдавать в любом случае.

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