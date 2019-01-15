Из Москвы с любовью: заключенный ярославской колонии получил от родственников посылку с деньгами

СЕГОДНЯ 17:52 2019-01-15T17:52:07+03:00

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Одному из заключенных ярославской ИК-3 родственники попытались переправить деньги. Две тысячи рублей были спрятаны в посылке, которую получил осужденный. Однако, во время обязательного досмотра сотрудниками отдела безопасности, денежки были обнаружены, хотя и хитро спрятаны.

Теперь по данному факту проводится проверка. Щедрому родственнику грозит штраф. Что касается заключенного - остается надеяться, что у него все будет хорошо