2019-01-15T17:52:07+03:00
Общество

Из Москвы с любовью: заключенный ярославской колонии получил от родственников посылку с деньгами

Сотрудники УФСИН нашли спрятанные в конверте две тысячи рублей
Роман Рыжиков
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Одному из заключенных ярославской ИК-3 родственники попытались переправить деньги. Две тысячи рублей были спрятаны в посылке, которую получил осужденный. Однако, во время обязательного досмотра сотрудниками отдела безопасности, денежки были обнаружены, хотя и хитро спрятаны.

Теперь по данному факту проводится проверка. Щедрому родственнику грозит штраф. Что касается заключенного - остается надеяться, что у него все будет хорошо

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