Руководство Ярославской швейной фабрики не уплатило налоги на 28 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:04 2019-01-15T16:33:10+03:00

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Ярославская швейная фабрика попала в неприятную историю. Руководство общества с ограниченной ответственностью подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Так, по данным следствия, с 2014 по 2016 годы не были уплачены налоги больше чем на 28 миллионов рублей.

Следственный комитет России по Ярославской области возбудил уголовное дело. Сейчас специалисты собирают доказательства и устанавливают конкретных людей, причастных к налоговому преступлению.