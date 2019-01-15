2019-01-15T16:33:10+03:00
Происшествия

Руководство Ярославской швейной фабрики не уплатило налоги на 28 миллионов рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Роман Рыжиков
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Ярославская швейная фабрика попала в неприятную историю. Руководство общества с ограниченной ответственностью подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Так, по данным следствия, с 2014 по 2016 годы не были уплачены налоги больше чем на 28 миллионов рублей.

Следственный комитет России по Ярославской области возбудил уголовное дело. Сейчас специалисты собирают доказательства и устанавливают конкретных людей, причастных к налоговому преступлению.

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