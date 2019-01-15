«Локомотив» одержал вторую победу на Дальнем Востоке

СЕГОДНЯ 15:53 2019-01-15T15:53:58+03:00

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Вояж команды Дмитрия Квартальнова на дальневосточные рубежи России продолжился в Хабаровске, где ярославцам можно было попробовать одолеть хабаровский «Амур». Хозяева, хоть и не в лидерах «Востока», однако команда крепкая и настырная и заставила наших ребят изрядно потрудиться с первых минут. Они ни в чем не уступали ярославцам, практически уже гарантировавшим себе право на плей-офф. Суровая силовая борьба, которой хозяева пробовали сломить гостей, почти весь первый период не позволяла «паровозу» раскатиться. Но все же ближе к перерыву, ярославцы сами взвинтили прессинг в чужой зоне, чем и удалось склонить события в свою пользу. Изрядно потрепав оборону хозяев, ярославцы вынудили играть на отбой, а Брендан Козун блеснул мастерством хоккейного «вора», буквально украв у защитника шайбу перед воротами. Бросок в касание – 1:0!

Дальнейшие события в матче шли под грузом этого гола. Хозяева несколько суетились, стараясь взломать оборону гостей и пробиться к воротам Ильи Коновалова. Но наши даже в меньшинстве были опаснее. Во втором периоде Андрей Локтионов в меньшинстве убежал «один в ноль» с вратарем «Амура», но повторить подвиг Степана Санникова в игре с ЦСКА не сумел. Тем не менее, нашим парням удалось во втором периоде увеличить счет, но уже в большинстве. Санников у левого борта сумел избавиться от опеки и выложить шайбу на «пятачок» Григорию Денисенко, который со второй попытки пробил-таки вратаря – 2:0.

Получив перевес в два гола, «паровоз» перешел на более аккуратное ведение игры, чтобы свести риск к минимуму. К такой игре подталкивали два нюанса. В середине матча получил серьезное повреждение лица Георгий Иванов, так и не вернувшийся в игру. А еще важно было не попасть под влияние фактора акклиматизации из-за большой разницы во времени. Как раз влияние смены часовых поясов наиболее сказывается на третий-четвертый день. Не случайно в третьем периоде хозяева выглядели более активнее. Но пробить «бронепоезд» не удалось. У Коновалова – очередной «сухарь», а "Локомотив" впервые в сезоне опередил своего конкурента по борьбе за 3-е место на "Западе" - хельсинкский "Йокерит". Правда, у финнов две игры в запасе.

«Амур» - «Локомотив» - 0:2 (0:1;0:1;0:0).