2019-01-15T15:50:31+03:00
Общество

В Рыбинске с начала зимнего сезона коммунальные службы вывезли 25,5 тысячи кубических метров снега

За чистотой городских дорог и тротуаров следят пять подрядных организаций
Екатерина РЯБЦЕВА
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Каждый день для уборки снега на улицы Рыбинска выходят около 200 дворников и выезжают 73 единицы спецтехники. Пять подрядных организаций отвечают за чистоту городских дорог, тротуаров и дворов. Всего с начала зимы в Рыбинке было убрано и вывезено 25,5 тысячи кубических метров снега.

Коммунальные службы по уборке снега начали свою работу с 1 ноября.

По предписанию ГИБДД, в первую очередь производится уборка мостов, путепроводов, виадуков. Зима в этом году снежная, осадки выпадают каждый день в небольшом количестве, поэтому уборка и вывоз снега с дорог города проводится регулярно, прокомментировал ситуацию директор МУП «ДЭС» Дмитрий Шилов.

Когда осадки начинают выпадать, проезжие части обрабатывают пескосоляной смесью или реагентом. Далее снег убирается к обочине, затем вывозится. После этого дороги подметаются. Отгружается снег с помощью современного лапового погрузчика. В настоящий момент в Рыбинске затрачено 4 тысячи тонн пескосоляной смеси и 100 тонн реагента.

Сотрудники «Управления городского хозяйства» каждый день объезжают городские территории и указывают подрядным организациям на недостатки в работе. Основные замечания – это рыхлый снег на проезжих частях и остановках, тротуарный гололёд и нерасчищенные пешеходные переходы.

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