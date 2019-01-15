2019-01-15T15:20:58+03:00
Общество

За время рождественских каникул «Волшебный троллейбус» прокатил около 3 тысяч ярославцев

В следующем году власти города планируют запустить подобный проект для взрослых горожан
Екатерина РЯБЦЕВА
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При этом, билеты были раскуплены моментальноПри этом, билеты были раскуплены моментальноФото: Мэрия Ярославля
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За время новогодних каникул в Ярославле «Волшебный троллейбус» совершил 104 рейса. Он курсировал по своему маршруту от вокзала Ярославль-Главный до театра имени Фёдора Волкова с 24 декабря по 13 января. На 40 рейсах пассажирами праздничного транспорта стали ребята с ограниченными возможностями здоровья, дети малоимущих и многодетных семей, а также воспитанники детских домов. Билеты на оставшиеся рейсы были распроданы в кассах города.

Такой проект реализуется в Ярославле уже третий год. Спрос на билеты «Волшебного троллейбуса» с каждым разом становится всё больше.

- В этом году мы увеличили количество рейсов с 96 до 104. На каждом рейсе задействованы аниматоры, специалисты и технический персонал, которые также работают на других мероприятиях. Поэтому увеличивать количество рейсов в разы мы попросту не можем, - делится начальник управления культуры мэрии города Ярославля Ольга Каюрова.

Каждый год для пассажиров «Волшебного троллейбуса» разрабатывается новая программа. В этом году юные ярославцы искали Деда Мороза, а помогали им сказочные персонажи. Все ребята выходили из троллейбуса с новогодними подарками и сувенирами.

Городские власти обещают, что «Волшебный троллейбус» продолжит свои рейсы и в следующем новом году. Кроме того, организаторы хотят придумать аналогичный проект для взрослых горожан. Один из вариантов – «Музыкальный трамвай», где будут выступать известные артисты или группы.

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