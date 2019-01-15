2019-01-15T14:57:24+03:00
Общество

Ярославец слепил из снега четырехметровую свинью

На изготовление скульптуры ушло пять грузовиков снега
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Ярославец Сергей Марценко каждый год радует земляков своими снежными скульптурами. Фото: Сергей Марценко.Ярославец Сергей Марценко каждый год радует земляков своими снежными скульптурами. Фото: Сергей Марценко.
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В Ярославле появился четырехметровый символ наступившего года. Огромную свинью слепил из снега ярославец Сергей Марценко, который каждый год радует горожан своими скульптурами. Находится она, как всегда, около дома автора – на улице Союзной в Тверицах.

- Это не просто фигура из снега. С обратной стороны есть горка, с которой катаются ребята и взрослые. Я и сам сегодня прокатился, - рассказал мастер.

Скульптуру можно использовать и как горку. Фото: Сергей Марценко.

Скульптуру можно использовать и как горку. Фото: Сергей Марценко.

Со снегом на скульптуру помогла администрация Заволжского района – привезли пять КАМАЗов. Сейчас у свинки уже есть фанерные глазки, пятачок, ротик и бантик. На скульптуре выделяется надпись – «2019». Кроме того, к фигуре прикреплена табличка в виде с сердца, на которой значится «Я дарю вам радость». Снежный скульптор говорит, что хочет еще доработать свое произведение. На нем могут появиться новые элементы и иллюминация.

Вскоре на фигуре должна засветиться новогодняя иллюминация. Фото: Сергей Марценко.

Вскоре на фигуре должна засветиться новогодняя иллюминация. Фото: Сергей Марценко.

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