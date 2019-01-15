2019-01-15T15:39:49+03:00
Спорт

Ярославцы заняли первые места в биатлоне

Спортсмены из трёх областей встретились в «Дёмино»
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
В центре лыжного спорта «Дёмино» прошло Открытое первенство Ярославской областиВ центре лыжного спорта «Дёмино» прошло Открытое первенство Ярославской областиФото: Администрация Рыбинска
Изменить размер текста:

В новогодние праздники в центре лыжного спорта «Дёмино» прошло Открытое первенство Ярославской области по биатлону. Спортсмены из Костромы, Рыбинска и Ярославля вышли на старт. Всего участвовали в соревнованиях 60 человек.

В течение двух лет в «Дёмино» строился региональный центр по лыжным гонкам и биатлону. Всё это стало возможным благодаря целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы». Финансирование поступило из трех бюджетов – федерального, областного и местного. Всего на строительство потратили 200 миллионов рублей.

6 января в ЦЛД прошли первые соревнования по пневматическому биатлону. Юноши преодолели дистанцию в 4,5 километра, а девушки пробежали на лыжах 3,6 километра. Также спортсмены прошли два огневых рубежа.

Первые места заняли биатлонисты из Ярославля. Они учатся в МУСШОР № 3 имени В.И. Русанова.

Следующий раз пневматические биатлонисты встретятся в «Дёмино» в марте.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из Москвы с любовью: заключенный ярославской колонии получил от родственников посылку с деньгами
В Рыбинске восстановят сквер в микрорайоне Волжский
В центре Ярославля нашли бездомного, который не помнит себя, но знает, что женат и имеет детей
Руководство Ярославской швейной фабрики не уплатило налоги на 28 миллионов рублей
«Локомотив» одержал вторую победу на Дальнем Востоке
В Рыбинске с начала зимнего сезона коммунальные службы вывезли 25,5 тысячи кубических метров снега
За время рождественских каникул «Волшебный троллейбус» прокатил около 3 тысяч ярославцев
Ярославец слепил из снега четырехметровую свинью
В двух районах Ярославля прошли рейды по пресечению уличной торговли
В Ярославле собираются отключить газ в 83 домах
Ярославец проломил череп обидевшему его жену авто-хаму
В Ярославской области на двух безработных приходится три вакансии
В Ярославской области мужчина оскорбил судебного пристава и попал в суд
Мэр Ярославля: «На квартиру я не заработал»
В Ярославской области женщина украла у собутыльника мобильный телефон
Ярославцы начали болеть гриппом