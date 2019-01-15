Ярославцы заняли первые места в биатлоне

СЕГОДНЯ 14:44 2019-01-15T15:39:49+03:00

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В новогодние праздники в центре лыжного спорта «Дёмино» прошло Открытое первенство Ярославской области по биатлону. Спортсмены из Костромы, Рыбинска и Ярославля вышли на старт. Всего участвовали в соревнованиях 60 человек.

В течение двух лет в «Дёмино» строился региональный центр по лыжным гонкам и биатлону. Всё это стало возможным благодаря целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы». Финансирование поступило из трех бюджетов – федерального, областного и местного. Всего на строительство потратили 200 миллионов рублей.

6 января в ЦЛД прошли первые соревнования по пневматическому биатлону. Юноши преодолели дистанцию в 4,5 километра, а девушки пробежали на лыжах 3,6 километра. Также спортсмены прошли два огневых рубежа.

Первые места заняли биатлонисты из Ярославля. Они учатся в МУСШОР № 3 имени В.И. Русанова.

Следующий раз пневматические биатлонисты встретятся в «Дёмино» в марте.