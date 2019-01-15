2019-01-15T14:30:34+03:00
Общество

В двух районах Ярославля прошли рейды по пресечению уличной торговли

За время проверки было составлено два протокола об административных правонарушениях
Полина ЗАЙЦЕВА
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В двух районах Ярославля прошли рейды по пресечению уличной торговли.В двух районах Ярославля прошли рейды по пресечению уличной торговли.Фото: Мэрия Ярославля
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В Красноперекопском и Фрунзенском районах Ярославля 15 января прошел рейд по выявлению незаконной уличной торговли. Это уже четвертая проверка с начала 2019 года. За время инспекции ревизоры составили два протокола о правонарушениях.

- В основном на несанкционированной торговле попадаются одни и те же люди. К сожалению, у многих торговцев существует позиция: «где удобно там и встали», хотя у нас в городе предоставляются льготные места на официальных рынках и ярмарках, - рассказала начальник юридического отдела администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Валентина Куликова.

В мэрии Ярославля отмечают, что в каждом районе города уже сформировались традиционные места несанкционированной торговли. За 2018 год в одном только в Красноперекопском районе было составлено 115 протоколов

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