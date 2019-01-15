2019-01-15T14:21:53+03:00
Общество

В Ярославле собираются отключить газ в 83 домах

Жильцам направляются уведомления
Полина ЗАЙЦЕВА
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В мэрии Ярославля назвали число домов, в которых в ближайшее время могут отключить бытовой газ. Все жильцы уже осведомлены, на каждом подъезде висит объявление. Всего под отключение попадает больше 80 жилых зданий.

В Заволжском районе насчитывается 10 домов, жители которых скоро получат уведомления об отключении. В Кировском - 58 домов без договоров, а в Ленинском - 15. В Красноперекопском районе города газ отключат только в нескольких квартирах, где собственники не выходят на связь. Во Фрунзенском районе города газоснабжение будет остановлено в трёх домах, готовых к расселению.

Напомним, «Газпром» пригрозил отключить газ в 19 домах уже с 1 февраля.

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