Ярославец проломил череп обидевшему его жену авто-хаму

СЕГОДНЯ 13:26 2019-01-15T13:29:09+03:00

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В мае прошлого года 31-летний ярославец проезжал на машине по Толбухинскому проспекту. Мужчина увидел, что большая машина «Хово» создала помеху на дороге. За рулём самосвала сидела женщина. Нетерпеливый водитель стал оскорблять представительницу слабого пола, а потом, когда терпение окончательно лопнуло, кинул в машину гаечный ключ. Автомобиль был повреждён. Женщина не растерялась и позвонила мужу. Он приехал на место конфликта и избил хамоватого водителя. Обидчик жены получил открытую черепно-мозговую травму.

Было возбуждено уголовное дело. Прокуратура Ленинского района поддержала обвинение, а суд назначил мужчине наказание в виде 3-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.