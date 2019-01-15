2019-01-15T12:57:47+03:00
Общество

В Ярославской области на двух безработных приходится три вакансии

Об этом сообщили в региональном департаменте государственной службы занятости
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославской области через службу занятости за год устроились на работу 19 тысяч человек.В Ярославской области через службу занятости за год устроились на работу 19 тысяч человек.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В Ярославской области на каждого безработного приходится 1,65 предложения от работодателей. А всего сейчас в органах службы занятости региона зарегистрировано более 12 тысяч вакансий. Численность безработных, состоящих на учете, на 1 января составила 7401 человек. Это 1,1% от экономически активного населения региона.

– Мы отмечаем динамику в снижении уровня безработицы в Ярославской области. В январе 2018 года он составлял 1,26 процента, что выше показателей этого года на 0,16 процента, – сообщила директор регионального департамента государственной службы занятости населения Лаура Зудина.

Более половины из имеющихся вакансий относятся к рабочим профессиям: уборщики помещений, комплектовщики, швеи, продавцы продовольственных товаров, водители автомобилей, повара, токари. Также востребованы инженеры, врачи, медицинские сестры, менеджеры, воспитатели.

Кстати, в прошлом году через службу занятости Ярославской области в 2018 году были трудоустроены более 19 тысяч человек. 1255 безработных повысили квалификацию, 7 жителей региона пенсионного возраста приобрели новые компетенции, которые позволят им продолжить трудовую деятельность.

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