В Ярославской области мужчина оскорбил судебного пристава и попал в суд

СЕГОДНЯ 12:56 2019-01-15T12:56:03+03:00

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Житель Углического района зашёл в судебный участок и оскорбил судебного пристава. Он знал, что перед ним находится представитель власти при исполнении обязанностей, но это не помешало острому на язык мужчине озвучить свои оскорбления. За сквернословие его решили наказать. Приставы написали заявление в правоохранительные органы, а уже на основании этого полиция возбудила уголовное дело. Суд увидел в действиях мужчины оскорбление чести и достоинства судебного пристава. Теперь ему предстоит выплатить штраф в 15 тысяч рублей и тщательнее следить за своей речью.

Напоминаем, ранее судебные приставы с помощью родителей-педагогов убедили должника по алиментам выплатить долг в 500 тысяч рублей.