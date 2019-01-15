2019-01-15T12:30:40+03:00
Общество

Мэр Ярославля: «На квартиру я не заработал»

В этом он признался на встрече с представителями местных СМИ
Мария Соколова
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Мэр Ярославля Владимир Волков на квартиру не заработал.Мэр Ярославля Владимир Волков на квартиру не заработал.Фото: Мэрия Ярославля
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Владимира Волкова спросили, стал ли лучше убираться и благоустраиваться район областного центра, где он проживает после переезда из Переславля-Залесского, как это было принято при прежнем градоначальнике Ярославля Владимире Слепцове. Мэр ответил, что живет он на Красной площади в съемном жилье, поскольку на квартиру не заработал.

Это, впрочем, не удивительно. Ведь, если судить по декларации за 2017 год бывшего мэра Владимира Слепцова, то он получал на посту градоначальника 154 700 рублей в месяц.

Что касается благоустройства и уборки дорог в районе Красной площади, то Владимир Волков отметил, что их там чистят и благоустраивают также, как во всем областном центре.

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