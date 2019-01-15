В Ярославской области женщина украла у собутыльника мобильный телефон

СЕГОДНЯ 12:16 2019-01-15T12:16:02+03:00

Полицейские изъяли телефон до того, как она успела его продать Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

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В Мышкинском районе у 46-летнего мужчины украли мобильный телефон. Сумма ущерба составила 8 тысяч рублей. Оказалось, что накануне пропажи он выпивал со знакомой женщиной. Она и прихватила телефон. Полиция нашла воровку. Ей оказалась 30-летнаяя дама. Она призналась, что взяла чужой мобильный. Сотрудники полиции изъяли украденное. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Напомним, в Рыбинске вор-дачник подобрал ключ к дому и украл имущество. А в Ярославле 58-летней воровке и вовсе не понадобилось ни ключей, ни отмычек. Она просто вошла в открытую дверь и обворовала спящее семейство.