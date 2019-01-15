В Ярославской области сосед застрелил соседа из-за собачьего конфликта

СЕГОДНЯ 12:05 2019-01-15T12:49:23+03:00

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В прошлую пятницу, 11 января, в Брейтовском районе недалеко от села Горелово произошло жестокое убийство. Конфликт между соседями закончился стрельбой.

Молодой мужчина зашёл во двор к своему 62-летнему соседу. Его собаку покусали соседские собаки. Хозяин пострадавшего животного не смог справиться с эмоциями и решил разобраться с обидчиками своего питомца, прихватив у другого соседа охотничье ружьё...

Обвиняемый три раза выстрелил в грудь и живот своего знакомого. После этого предполагаемый убийца выпустил пулю в собаку пострадавшего. Дальше он спокойно ушёл со двора дома, вернул ружьё хозяину, посидел, выпил с ним и вернулся к себе. Раненый сосед попытался добраться до дороги. Там его заметили проезжающие водители. Они помогли мужчине и вызвали скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали, но спустя сутки он умер из-за полученных ранений. Перед смертью, он успел рассказать, кто выстрелил в него из ружья.

32-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве. В настоящий момент следователи формируют доказательную базу происшествия.