2019-01-15T12:49:23+03:00
Происшествия

В Ярославской области сосед застрелил соседа из-за собачьего конфликта

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Предполагаемый убийца выпустил три пули в грудь своему соседу и пристрелил его собакуПредполагаемый убийца выпустил три пули в грудь своему соседу и пристрелил его собакуФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В прошлую пятницу, 11 января, в Брейтовском районе недалеко от села Горелово произошло жестокое убийство. Конфликт между соседями закончился стрельбой.

Молодой мужчина зашёл во двор к своему 62-летнему соседу. Его собаку покусали соседские собаки. Хозяин пострадавшего животного не смог справиться с эмоциями и решил разобраться с обидчиками своего питомца, прихватив у другого соседа охотничье ружьё...

Обвиняемый три раза выстрелил в грудь и живот своего знакомого. После этого предполагаемый убийца выпустил пулю в собаку пострадавшего. Дальше он спокойно ушёл со двора дома, вернул ружьё хозяину, посидел, выпил с ним и вернулся к себе. Раненый сосед попытался добраться до дороги. Там его заметили проезжающие водители. Они помогли мужчине и вызвали скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали, но спустя сутки он умер из-за полученных ранений. Перед смертью, он успел рассказать, кто выстрелил в него из ружья.

32-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве. В настоящий момент следователи формируют доказательную базу происшествия.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле собираются отключить газ в 83 домах
Ярославец проломил череп обидевшему его жену авто-хаму
В Ярославской области на двух безработных приходится три вакансии
В Ярославской области мужчина оскорбил судебного пристава и попал в суд
Мэр Ярославля: «На квартиру я не заработал»
В Ярославской области женщина украла у собутыльника мобильный телефон
Ярославцы начали болеть гриппом
В центре Ярославля платных парковок станет больше
В Ярославской области грабитель подобрал ключ к дачному дому и вынес имущество
В Рыбинске будет запущен новый автобусный маршрут
58-летняя рецидивистка обокрала спящую семью в Ярославле
Сотрудники Росгвардии в Ярославле вернули родителям потерявшегося на Пятерке ребенка
В ярославской квартире, где искали утечку газа, нашли скелет хозяйки
В ярославской квартире нашли скелет женщины
Зазвучала музыка и закружились в танце: в Ярославле состоялся новогодний бал ветеранов
ГИТИС ищет новых звезд театрального олимпа по всей стране: Ярославль может стать участником акции «Живая классика» и провести региональные прослушивания для одарённых школьников
В Ярославле легковушка протаранила трактор
Должник из Ярославской области выплатил полмиллиона рублей, чтобы не портить репутацию родителей
Возможно, поджог: на Красном Перекопе вспыхнул жилой дом
В Ярославле прошёл благотворительный спектакль «Мы все из одной глины» для детей с ограниченными возможностями здоровья
Крещение в Рыбинске 2019: где будет располагаться купель
Добромир и Северьян, Милиана и Паулина: какие имена для малышей стали популярны в Ярославле за 2018 год?
В Ярославле на сайте объявлений продаётся икона за 250 тысяч рублей
В Заволжском районе Ярославля покалечили 56-летнего мужчину
В ярославскую исправительную колонию прибыл омбудсмен Сергей Бабуркин
«Пока вы были в отпуске, все делалось из-под палки»: мэр раскритиковал главу Заволжского района за проблемы с расчисткой улиц от снега