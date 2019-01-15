2019-01-15T12:31:28+03:00
Общество

В центре Ярославля платных парковок станет больше

Об этом на встрече с представителями местных СМИ сказал мэр областного центра Владимир Волков
Мария Соколова
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Платных парковок в центре Ярославля станет больше. Архив "КП".Платных парковок в центре Ярославля станет больше. Архив "КП".
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Отвечая на вопрос по поводу платных парковок в центре Ярославля, мэр привел в пример доказавший свою эффективность многолетний опыт в этой сфере других областных центров.

- Введение платного пространства позволяет существенно разгрузить центр города, - объяснил свою позицию Владимир Волков. – Делает его более безопасным и удобным для пешеходов, а также позволяет качественно выполнять уборку городских дорог, которую в настоящее время существенно затрудняют припаркованные в несколько рядов машины.

Кроме того, на встрече шла речь о подорожании проезда в общественном транспорте на 5 рублей.

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