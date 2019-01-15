В Ярославской области грабитель подобрал ключ к дачному дому и вынес имущество
Полиция нашла вора-дачника и возбудила уголовное дело
Изменить размер текста:
В Заволжском микрорайоне Рыбинска грабители залезли в дачный дом и вынесли различное имущество на сумму около 7,5 тысяч рублей. Хозяин дачи обратился в полицию и рассказал, что, возможно, воры подобрали ключ к дверям и проникли в дом. Сотрудники полиции отыскали грабителя. Им оказался местный житель – 61-летний мужчина. Он сознался в преступлении.
Следственное управление возбудило уголовное дело по факту кражи. Максимальное наказание, которое может грозить вору-дачнику – лишение свободы на срок до шести лет.