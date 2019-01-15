В Ярославской области грабитель подобрал ключ к дачному дому и вынес имущество

СЕГОДНЯ 10:22 2019-01-15T10:22:55+03:00

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В Заволжском микрорайоне Рыбинска грабители залезли в дачный дом и вынесли различное имущество на сумму около 7,5 тысяч рублей. Хозяин дачи обратился в полицию и рассказал, что, возможно, воры подобрали ключ к дверям и проникли в дом. Сотрудники полиции отыскали грабителя. Им оказался местный житель – 61-летний мужчина. Он сознался в преступлении.

Следственное управление возбудило уголовное дело по факту кражи. Максимальное наказание, которое может грозить вору-дачнику – лишение свободы на срок до шести лет.